Regaliamoci un’ora per la terra, sabato sera luci spente per 60 minuti

Sabato 25 marzo alle 20.30 torna Earth Hour, l’Ora della Terra: l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un’ora col desiderio di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il Pianeta.

L’Ora della Terra non è solo un appuntamento internazionale, ma la richiesta di unire le forze per agire e avere “-CO2 e+Natura” nelle nostre vite.

È proprio l’equazione “- CO2 +Natura = Futuro” il messaggio scelto dal WWF Italia per invitare cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci e regalarsi un’ora per la Terra, dedicando 60 minuti ad un’azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta.

Milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori daranno vita così a “The Biggest Hour for Earth”, la più grande ora per la Terra, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati alla perdita di Natura e agli impatti del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, l’Ora della Terra di quest’anno servirà anche come potente promemoria sull’importanza del nostro Pianeta, della necessità di proteggerlo e su quanto poco tempo abbiamo per farlo, per un futuro più giusto e sostenibile per tutti. Earth Hour 2023, infatti, arriva sulla scia dello storico accordo Kunming-Montreal alla COP15 che, nel dicembre 2022, ha visto il mondo impegnarsi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030. I prossimi sette anni saranno, quindi, cruciali per garantire che il decennio si concluda con più Natura e biodiversità e per rimanere sotto la soglia di 1,5°C di riscaldamento globale, per evitare danni irreversibili al nostro Pianeta e alle nostre vite.

In Italia l’evento centrale si svolgerà sabato 25 marzo a Roma, ore 20,30 al Colosseo. Earth Hour 2023 ha ricevuto i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministro, Anci, Camera dei Deputati, Senato e di Roma Capitale. All’iniziativa Earth Hour 2023 è stata conferita anche la Medaglia della Presidenza della Repubblica.

In Molise hanno prontamente risposto all’appello i Comuni di Campobasso, Termoli, Roccasicura, Sepino, Roccamandolfi, Guardiaregia, Campochiaro, Monteroduni, Venafro, Castel San Vincenzo ma certamente altri si sono aggiunti in autonomia.

A Bojano (CB) l’Istituto Superiore “Lombardo Radice” ha colto l’occasione per organizzare un convegno scolastico dal titolo “giovani menti a caccia di futuro” con l’intento di ragionare di sviluppo sostenibile nell’area matesina con un occhio alle sensibilità delle giovani generazioni.

Il convegno, moderato dalla Dirigente scolastica dell’IISS di Bojano, prof.ssa Anna Paolella, e sostenuto dalla Amministrazione comunale di Bojano che lo ospiterà nel palazzo Colagrosso, oltre alla visione di un servizio di Rai Report, prevede la partecipazione dell’Associazione Falco con il prof. Alessio Papa e spazio dedicato al lavoro degli studenti in ambito di Percorsi di Competenze Trasversali e l’orientamento, coordinati dalla Prof. Enrica Bronzo, sul tema dell’acqua – di enorme importanza nell’area matesina – che il 22 marzo ha visto celebrata la sua giornata mondiale.

Il convegno, che vede anche il sostegno di EIP Italia – scuola strumento di pace, è anche un’occasione di formazione per i docenti e il personale scolastico a cui il WWF, ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come ente di formazione del personale scolastico, rilascerà attestato di partecipazione.

Il WWF Molise, da canto suo, desidera ringraziare per la disponibilità, attenzione e convergenza di intenti e speranze La Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Paolella, Il sindaco di Bojano, Prof. Carmine Ruscetta, la Prof.ssa Italia Martusciello rappresentante EIP, il Prof. Alessio Papa con l’Associazione Falco, la Prof.ssa Enrica Bronzo dell’Associazione culturale “Paese dell’Acqua” e soprattutto le studentesse e gli studenti dell’IISS di Bojano.

A Campobasso saranno invece gli Scout dei diversi gruppi cittadini, coordinati dal “Clan DOC” del Gruppo AGESCI Campobasso 6, a dimostrare l’interesse delle generazioni del futuro per le problematiche del pianeta e dell’ambiente nel quale viviamo, invitando i giovani di tutte le età a incontrarsi in piazza Municipio per celebrare l’evento e sviluppando il confronto con l’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Assessore Cretella.