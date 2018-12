Regali di fine d’anno senza pagare, due donne sorprese al centro commerciale dai Carabinieri

Frenetico fine settimana di acquisti e ultimi regali, centri commerciali presi d’assalto dagli acquirenti last – minute ed è tra questi che hanno tentato di nascondersi due donne per fare i loro acquisti senza pagare.

I Carabinieri della Stazione di Termoli, nel tardo pomeriggio di sabato sono prontamente intervenuti all’interno del Centro Commerciale “La Fontana”, allertati dal titolare di uno dei negozi ivi collocati. Due giovani donne, all’apparenza normalissime clienti, erano stata notate aggirarsi tra gli scaffali e gli espositori alla ricerca di prodotti di vario genere, ma le movenze e la lentezza avevano destato sospetto agli addetti alla vigilanza, che dopo alcuni tentennamenti decidevano di fermare le due donne, prima che queste potessero allontanarsi dall’esercizio e chiamare i Carabinieri.

Giunti immediatamente sul posto, i carabinieri di via Brasile identificate le due giovani donne, di nazionalità italiana, procedevano al controllo della spesa effettuata potendo rinvenire, occultati nelle loro borse, diversi prodotti di cosmesi per un considerevole valore commerciale. I prodotti, verosimilmente destinati a regali per amici, venivano recuperati e restituiti all’esercente e le due donne venivano deferite all’Autorità Giudiziaria di Larino, cui dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.

L’attività rientra in un più largo piano di controllo coordinato del territorio disposto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Termoli, attuato in tutto il periodo delle festività natalizie, volto a garantire una maggiore e più proficua presenza sul territorio onde prevenire reati predatori in danno di esercizi commerciali, nonché furti in abitazione. L’attenzione dell’Arma dei Carabinieri rimarrà alta anche nell’imminente fine anno.