‘Regalati il Molise’, turisti incantati dalle bellezze della regione: “Torneremo”

E’ passato esattamente un mese dall’arrivo dei primi turisti a San Giovanni in Galdo e dunque dalla partenza del progetto “Regalati il Molise”.

“Per noi – hanno scritto dall’Associazione Amici del Morrutto, promotrice del progetto – è giunto il momento di tracciare un primo bilancio: siamo soddisfatti, felici, orgogliosi per quanto è stato fatto fino ad oggi, per i tantissimi apprezzamenti ricevuti da tutto il mondo, per l’entusiasmo dei tanti amici che stanno venendo a trascorrere le vacanze in paese, per il passaparola che loro stessi stanno portando avanti facendo arrivare ogni settimana anche altri turisti. Questo (IN ALTO) è il video-saluto che ci hanno lasciato Gabriele Di Filippo e Michelina Monzo. Vengono da uno dei posti più belli del mondo, Sorrento.

E anche per questo la loro testimonianza vale doppio.”

IL VIDEO IN ALTO