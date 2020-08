“Regalati il Molise”, la testimonianza di due turisti del Nord ospitati a San Giovanni in Galdo

“Buone vacanze a tutti gli amici del Morrutto. Anche in questi giorni di festa – scrivono dall’Associazione – non si fermano arrivi e partenze a San Giovanni in Galdo e anche questa settimana tante testimonianze toccanti dai nostri turisti. Questo è il video che ci hanno voluto lasciare Giulia e Orazio, due storici dell’arte che dal nord sono venuti a scoprire la nostra regione grazie al progetto “Regalati il Molise”. Sentite cosa dicono!” (IL VIDEO IN ALTO)