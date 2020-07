Regalati il Molise, arrivano i primi ospiti a San Giovanni in Galdo

Il turismo, quello fatto di piccole cose. Il turismo degli incontri è tutto raccolto in queste foto postate da Liberina Martino sul suo profilo Facebook. Raccontano delle 8, forse 9 persone che oggi pomeriggio hanno raggiunto San Giovanni in Galdo che attraverso l’iniziativa “Regalati il Molise” rappresenta un valore aggiunto di questa nostra piccola regione. Loro sono solo il primo passo che il Comune e l’associazione Amici del Morrutto di San Giovanni in Galdo stanno stanno compiendo per il bene di tutti. Resteranno in Molise per una settimana arrivando da altre zone dell’Italia senza doversi preoccupare di dover spendere soldi per restare qui. Accogliamoli come si deve!