Referendum: via libera a 4 quesiti sulla giustizia, tra cui l’abrogazione della Severino

Per la Consulta gli italiani potranno esprimersi per cancellare l’incandidabilità e la decadenza di politici condannati a due anni, sulla custodia cautelare, le carriere dei magistrati e le candidature al Csm

La Corte Costituzionale ha dato il via libera per quattro dei sei referendum abrogativi sulla giustizia. Gli italiani potranno votare per cancellare la legge Severino sulla incandidabilità e decadenza di parlamentari e uomini di governo condannati a 2 anni, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla stretta alla custodia cautelare e sul via libera alle candidature per il Csm senza bisogno di un numero di firme tra 25 e 50. I quesiti sono stati proposti dalla Lega e dal partito Radicale, ma presentati da otto Regioni governate dal centrodestra.

Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha espresso la sua soddisfazione attraverso un tweet: “Primi quattro referendum sulla giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria!”. Ora all’appello mancano ancora due referendum sulla giustizia, la responsabilità civile dei giudici e gli avvocati con diritto di voto nei consigli giudiziari, nonché il quesito sulla cannabis che sarà trattato per ultimo e prevede la depenalizzazione della coltivazione della cannabis, ma solo a patto che la sostanza non sia destinata allo spaccio. Promosso dall’associazione Coscioni, dai Radicali e da Meglio legale, il quesito cancella il reato di coltivazione della cannabis, di conseguenza sopprime le pene detentive, da due a sei anni, ed elimina anche il ritiro della patente, ma ovviamente solo per chi coltiva le pianticelle.