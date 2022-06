Referendum, Tramontano (Lega): «Votare sì è un’occasione storica»

Il Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano interviene sul Referendum del 12 giugno 2022.

“È importante innanzitutto invitare i cittadini a votare, a prescindere dalle posizioni particolari: il voto è la più alta forma di democrazia, è un’occasione che va colta e valorizzata, sempre”.

“È importante votare ed è giusto votare SÌ ai cinque quesiti referendari: – RIFORMA DEL CSM, EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI, – SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI SULLA BASE DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI, – LIMITI AGLI ABUSI DELLA CUSTODIA CAUTELARE, – ABOLIZIONE DEL DECRETO SEVERINO

“La Lega ha inteso promuovere i cinque quesiti referendari e si è impegnata per mesi nella raccolta delle firme necessarie”.

“Anche a Campobasso abbiamo sostenuto con passione e impegno la raccolta firme ed ora è arrivato il momento di dare sostanza ad una battaglia democratica decisiva per la Repubblica italiana”.

“Votare SÌ – conclude Tramontano- ai cinque quesiti referendari rappresenta un’occasione storica non per una parte politica, ma per tutti i cittadini italiani che hanno bisogno di ristabilire un rapporto di fiducia con le istituzioni del nostro Paese, a partire dal Potere giudiziario”.

“Il 12 giugno rechiamoci tutti ai seggi elettorali e con il nostro SÌ cambiamo l’Italia”.