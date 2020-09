Referendum, tappe finali del M5S per spiegare le ragioni del Sì al taglio dei parlamentari

Termoli, Isernia e Campobasso. Sono le tappe finali del tour del MoVimento 5 Stelle in vista del Referendum per il taglio dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre. Dopo la presenza in diverse piazze di numerosi centri del Molise, l’appuntamento dei portavoce comunali, regionali e nazionali con i cittadini è fissato per i giorni mercoledì 16 settembre a Termoli, giovedì 17 settembre ad Isernia e venerdì 18 settembre a Campobasso. Spiegare le ragioni di un Sì che può dare avvio ad una stagione di riforme fondamentali per tutto il Paese, il tema che sarà sviscerato durante gli incontri.

Il quesito che tutti i cittadini si troveranno davanti è molto semplice: vuoi ridurre di 345 unità il numero complessivo dei membri del Parlamento italiano, passando dagli attuali 945 a 600? Per il MoVimento 5 Stelle chi voterà Sì sceglierà un Parlamento più efficiente e moderno, perché meno ingolfato da discussioni pletoriche, emendamenti inutili, ore e ore di discorsi senza una concreta utilità. Ma la cosa ancor più importante è informarsi sui risvolti di questo Referendum, essere cittadini attivi e andare a votare.



Di seguito il calendario degli ultimi appuntamenti:

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE

Termoli

Piazza Vittorio Veneto (Monumento ai Caduti)

Dalle ore 17,30

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE

Isernia

Piazza Celestino V

Dalle ore 17,30

VENERDI’ 18 SETTEMBRE

Campobasso

Piazza Municipio

Dalle ore 18,00