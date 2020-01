Referendum sul taglio dei parlamentari, si vota il 29 marzo

La consultazione non avrà quorum perché non è abrogativa. Tra le 64 firme raccolte per bloccare la legge anche quella del senatore Di Marzio, ex M5S, ora al Misto

ROMA. Il 29 marzo 2020 gli italiani torneranno al voto per il referendum confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari. «Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo per l’indizione del referendum popolare sul testo di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari». Lo ha comunicato Palazzo Chigi.

Ora manca solo l’ufficialità, che arriverà dal decreto del Presidente della Repubblica, mentre lo scorso 23 gennaio c’era stato il parere positivo della Corte di Cassazione alla consultazione dopo le 64 firme raccolte in Senato per promuovere la consultazione popolare per bloccare l’entrata in vigore della legge, tra cui quella del senatore molisano ex Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Marzio, ora al gruppo Misto. Il referendum non avrà quorum perché non si tratta di un voto abrogativo.