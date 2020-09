Netta e schiacciante la vittoria del Sì al referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. I cittadini si sono espressi favorevolemente e pertanto i parlamentari scenderanno da 945 a 600: i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.

In Italia la percentuale del Sì è stata del 69,5%, quella del No del 30,44%. In Molise il successo è stato ancor pipù schiacciante con percentuali bulgare: i Sì si sono imposti con il 79,89%, mentre i No si sono fermati al 20,11%.