Referendum, per il Movimento 5 Stelle secondo weekend in tour nel Molise per spiegare le ragioni del Sì

Dopo le prime tappe di Campobasso, Isernia, Termoli, Venafro, Petacciato, Trivento e Santa Croce di Magliano, prosegue il tour del MoVimento 5 Stelle Molise in vista del Referendum per il Taglio dei Parlamentari in programma il 20 e 21 settembre. Anche questo weekend, tra venerdì e domenica, portavoce comunali, regionali e nazionali saranno ancora tra i cittadini per spiegare le ragioni di un Sì che può dare avvio ad una stagione di riforme fondamentali per tutto il Paese.

Il quesito che tutti i cittadini si troveranno davanti è molto semplice: vuoi ridurre di 345 unità il numero complessivo dei membri del Parlamento italiano, passando dagli attuali 945 a 600? Per il MoVimento 5 Stelle chi voterà Sì sceglierà un Parlamento più efficiente e moderno, perché meno ingolfato da discussioni pletoriche, emendamenti inutili, ore e ore di discorsi senza una concreta utilità. Ma la cosa ancor più importante è informarsi sui risvolti di questo Referendum, essere cittadini attivi e andare a votare.

Di seguito il calendario degli appuntamenti di questo weekend:



Venerdì 11 Settembre



VINCHIATURO

Via Emilio Spensieri

Dalle ore 10



GUGLIONESI

Municipio, sala consiliare – viale Giandomenico De Sanctis

Dalle ore 17:30



RICCIA

Piazza Umberto I

Dalle 17:30



LARINO

Centro Melograno, sala convegni – Piazza Dei Frentani

Dalle ore 17:30



SAN MARTINO IN PENSILIS

Piazza Umberto I

Dalle ore 18:30



Sabato 12 Settembre



BOJANO

Piazza Roma

Dalle ore 9:30



FROSOLONE

Piazza A. Volta

Dalle ore 16:30



MONTENERO DI BISACCIA

Municipio, sala consiliare – piazza della Libertà

Dalle ore 17:30



Domenica 13 Settembre



CAMPOMARINO

Piazza Vittorio Veneto

Dalle ore 10



AGNONE

Via Roma

Dalle ore 17:30 alle ore 19:30



Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid.