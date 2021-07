Referendum Giustizia, partita la raccolta firme: l’avvocato Cecanese illustra i 6 punti (L’INTERVISTA)

È partita anche in Molise la campagna referendaria sulla giustizia. Si possono sottoscrivere nei municipi i sei quesiti sulla giustizia. Per questo sono stati allestiti gazebo e banchetti. Sei dunque sono i quesiti proposti al popolo italiano, dalla riforma del Consiglio superiore della Magistratura alla responsabilità diretta dei giudici, all’equa valutazione dei magistrati alla separazione delle carriere, dai limiti agli abusi della custodia cautelare all’abolizione della legge Severino. L’avvocato Gianfederico Cecanese illustra i 6 quesiti per i quali è stata avviata la raccolta firme.