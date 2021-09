Referendum “Giustizia Giusta”, raccolta firme di Fratelli d’Italia a Venafro

Anche in Molise, Fratelli d’Italia sta dando il proprio contributo nella campagna di raccolta firme sulla proposta referendaria “Giustizia Giusta”. Un impegno che vuole testimoniare la volontà di cambiare l’Italia, iniziando da uno dei settori vitali della vita del nostro paese: la Giustizia. La raccolta firme, finora ha coperto il basso Molise, iniziando da Larino e Termoli, dove i Circoli locali del partito di Giorgia Meloni, si sono organizzati per raccogliere quanti più consensi possibile al fine di rendere fattibile lo svolgimento del Referendum. Nei giorni di venerdì 24 settembre 2021, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e sabato 25 settembre 2021, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 sarà la volta di Venafro, dove in Via Caserta, il Circolo di Fratelli d’Italia ha allestito una sede per chi vorrà sostenere questa iniziativa, sottoscrivendo i quesiti referendari e certificando, così, una grande partecipazione attiva di Fratelli d’Italia Molise nella vita politica italiana.