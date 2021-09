Referendum “Eutanasia Legale”, Marco Cappato arriva in Molise

Arriverà in Molise per supportare la raccolta firme pwer il referendum “Eutanasia legale” Marco Cappato. L’incontro si terrà nel pomeriggio di domani, 8 settembre, alle 16, presso il banchetto allestito difronte al palazzo di città a Campobasso. Cappato, già esponente dei Radicali e attualmente Tesoriere dell’ Associazione Luca Coscioni è promotore del Congresso mondiale per la libertà della ricerca scientifica, grande appuntamento dei più grandi scienzati mondiali, è colui che, accompagnando DJ Fabio in Svizzera, affrontando il processo e rischiando una condanna, ha messo in moto il processo che ha portato la Corte Costituzionale a pronunziarsi a favore del diritto dei malati, in casi e condizioni senza speranza molto specifiche e limitate, a chiedere di morire non straziati.