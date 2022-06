Referendum, Azione si schiera a favore del sì

Valente: un primo importante passo per una riforma generale della giustizia più equa e maggiormente garantista per il cittadino, quindi invito tutti ad andare a votare per il SI domenica 12

Il partito di Carlo Calenda è schierato convintamente sul fronte del sì al Referendum a cui i cittadini saranno chiamati a rispondere domenica 12 giugno 2022, dalle 7 alle 23.

I 5 quesiti referendari puntano a modificare le attuali norme in materia di riforma del Csm, sull’equa valutazione dei magistrati, sulla separazione delle carriere dei magistrati in base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, nonché a porre importanti limiti agli abusi della custodia cautelare ed infine puntano all’abolizione della cosiddetta Legge Severino.

Azione è stato uno dei partiti promotori del referendum, soprattutto con il vicesegretario nazionale Enrico Costa, responsabile nazionale Giustizia di Azione, il quale è stato presente nel dibattito sul tema della giustizia negli ultimi anni e si è schierato convintamente a sostegno del SI.

“Personalmente – sono le parole del segretario regionale Luigi Valente – anche basandomi sulla mia esperienza di avvocato e di sindaco, ritengo che votare SI a tutti è cinque i referendum sia un primo importante passo per una riforma generale della giustizia più equa e maggiormente garantista per il cittadino, quindi invito tutti ad andare a votare per il SI domenica 12 giugno”.