Referendum, 5 Stelle tra i cittadini per spiegare le ragioni del sì al taglio dei parlamentari

«Il MoVimento 5 Stelle è entrato anni fa in Parlamento con obiettivi chiari: tra questi, il taglio degli sprechi della politica, anche e soprattutto per migliorare il funzionamento delle istituzioni. In piena coerenza con le nostre idee, dunque, restiamo convinti dell’importanza di votare Sì al referendum per il taglio dei parlamentari, in programma il 20 e 21 settembre. Con questo spirito, a partire da questo weekend, il MoVimento 5 Stelle Molise sarà tra i cittadini per spiegare tutti i motivi del Sì e lo farà con portavoce di ogni livello istituzionale: comunale, regionale e nazionale. Siamo convinti che votando Sì riusciremo a dare al Paese istituzioni più efficienti, più sobrie, più vicine ai bisogni dei cittadini, stimolando un modo di fare politica nuovo, più responsabile, giusto e dignitoso. Meno deputati e senatori, inoltre, significa anche maggiori responsabilità per i parlamentari e maggiore controllo sul lavoro degli eletti da parte proprio dei cittadini. Il 20 e 21 settembre, quindi, ciascuno avrà la possibilità di far progredire la nostra democrazia, grazie a un Parlamento più sobrio e a iter più snelli per rispondere alle esigenze del Paese. Perché 345 parlamentari in meno non significa ridurre la rappresentatività del nostro sistema parlamentare ma migliorarla, a esclusivo vantaggio degli italiani. In Parlamento questa riforma è stata votata da tutti i partiti, molti dei quali ora si stanno defilando o stanno facendo un passo indietro: è la prova che forse qualcuno sta pensando solo ai propri interessi. Noi non arretriamo, anzi andiamo avanti a testa alta, convinti che il Sì al taglio dei parlamentari farà il bene dei cittadini, l’unico ‘interesse’ che conta davvero».

Di seguito il calendario degli appuntamenti di questo weekend:

SABATO 5 SETTEMBRE

CAMPOBASSO, Piazza Vittorio Emanuele II , Ore 18-20

ISERNIA, Municipio, Sala Raucci dalle ore 17:30

TERMOLI, Corso nazionale dalle ore 17:30

VENAFRO, Palazzina Liberty, Sala convegni dalle ore 18:30

DOMENICA 6 SETTEMBRE

CAMPOBASSO Piazza Vittorio Emanuele II Ore 10:30-13- Ore 18-20

TRIVENTO Sala conferenze, Centro polifunzionale dalle ore 17:30

S. CROCE DI MAGLIANO, Municipio, Sala consiliare dalle ore 17:30

PETACCIATO Municipio, Sala consiliare dalle ore 17:30

Tutti gli eventi saranno svolti nel pieno rispetto delle normative anti covid.