“Reddito di residenza attiva”, Confcommercio Molise offre assistenza e consulenza

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 17 settembre 2019, l’Avviso Pubblico riguardante il “Reddito di residenza attiva” per l’accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti – Prima Annualità. Obiettivo dell’avviso è di favorire il ripopolamento dei comuni molisani con meno di 2000 abitanti ed agevolare la loro rivitalizzazione economica e rigenerazione urbana attraverso quei soggetti che intendono trasferire la propria residenza e che intendono avviare un’attività imprenditoriale nel comune o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico culturale. Confcommercio Molise offre consulenza ed assistenza per la compilazione delle domande di partecipazione. Gli interessati possono contattare per maggiori informazioni la struttura telefonando allo 0874 6891 o inviando una email a credito@confcommerciomolise.it o recarsi nella sede confederale in C.da Colle delle Api/Z.I. snc a Campobasso.