Reddito di cittadinanza, per l’onorevole Tartaglione «è un fallimento totale»

La deputata di Forza Italia: «Non più assistenzialismo ma formazione vera e collegamento tra scuola e impresa»

«A Bari, un uomo arrestato per detenzione di esplosivi e traffico di stupefacenti percepiva il reddito di cittadinanza. A Cosenza, 41 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza con l’accusa di aver ottenuto indebitamente l’assegno. A Isernia, invece, le persone denunciate sono quattro, sospettate di aver presentato certificazioni false per avere il reddito». Lo dichiara in una nota Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia. «Al di là del fatto che tutte le accuse andranno dimostrate, questo è il bilancio di una mattinata di ordinaria follia intorno alla misura voluta dal Movimento 5 Stelle. Da quando è stata introdotta, non si contano i casi di irregolarità o di veri e propri paradossi. E, stando ai numeri, il riuscito accesso al lavoro si limita a poche decine di migliaia di persone, visto che molti percettori del reddito non sono neanche occupabili. Un fallimento completo, che impone di ri-orientare la visione. Non più assistenzialismo, ma formazione vera e collegamento – conclude la Tartaglione – tra scuola ed impresa».