Reddito di cittadinanza, in Molise nel primo mese presentate 5.221 domande

«Sono stati resi i noti i primi dati ufficiali sul Reddito di Cittadinanza prendendo in analisi il primo mese dall’avvio della misura». Ad annunciarlo con un post su Facebook il deputato 5 Stelle Antonio Federico: «Nello specifico si tratta delle domande finora caricate dall’Istituto nazionale di previdenza sulla piattaforma relativamente al Reddito, quindi non quelle definitive. Secondo i dati diffusi dalla Direzione regionale dell’Inps, fino al 7 aprile in Molise sono arrivate 5221 domande: 4090 dalla provincia di Campobasso e 1131 dalla provincia di Isernia.

Le domande raccolte dai Caf sono 4244, mentre le richieste effettuate presso gli sportelli di Poste Italiane sono 977.

Secondo questi primi dati ufficiali caricati dall’Inps sulla piattaforma, in tutta Italia sono 806.878 le richieste giunte finora. Ripeto che questi sono i primi dati ufficiali, peraltro relativi solo al primo mese di attivazione delle richieste. È importante sottolinearlo perché mi dà la possibilità di ricordare che c’è ancora tempo per chiedere il Reddito di Cittadinanza, dal momento che ovviamente non tutti hanno avuto la possibilità di fare richiesta nel primo mese.

L’Italia, non solo il Molise – conclude Federico – ha bisogno di una misura che ridia dignità e soprattutto una prospettiva lavorativa a tante persone rimaste indietro».