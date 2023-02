Reddito di cittadinanza, in Molise in calo i percettori del sostegno

In confronto al 2019 nel 2022 i nuclei che ne hanno fatto richiesta sono diminuiti di 2077 unità passando da 9059 a 6982

Dal confronto con il 2019, anno in cui sono stati introdotti il Reddito di cittadinanza (RdC) e la Pensione di cittadinanza (PdC), nel 2022 i nuclei familiari molisani che ne hanno fatto richiesta sono diminuiti di 2.077 unità, passando da 9.059 (aprile-dicembre 2019) a 6.982 (gennaio-dicembre 2022).

E’ quanto emerge da un report dell’Inps e si apprende da Ansa Molise.

Lo scorso anno in provincia di Campobasso i nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta sono stati 5.223, 1.759 in quella di Isernia. Dal report si apprende, inoltre, che nel 2022 in Molise i nuclei revocati dal diritto, per mancanza di uno dei requisiti, sono stati 325, quelli decaduti dal diritto 1.342.