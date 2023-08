Reddito di Cittadinanza, furbetti e frodi all’italiana

Tra le regioni con un tasso di irregolarità inferiore al 75% troviamo il Molise (dati Il Sole 24 Ore)

La Guardia di Finanza ha effettuato oltre 54.000 controlli sui percettori del Reddito di Cittadinanza, rivelando un’allarmante percentuale di irregolarità. Dal mese di aprile 2019 al primo semestre del 2023, sono stati scoperti ben 45.524 interventi irregolari, pari all’84,14% del totale delle verifiche. Inoltre, 48.392 “furbetti” sono stati denunciati per aver indebitamente percepito o richiesto il sostegno finanziario, e il valore totale dei contributi indebiti raggiunge la cifra incredibile di 505.721.704 euro.

La mappa delle irregolarità mostra un quadro preoccupante, con la Calabria in cima alla lista con una percentuale di irregolarità del 92,63%. La Guardia di Finanza ha effettuato 4.222 controlli nella regione, scoprendo 4.476 casi di frode per un totale di 45.141.511 euro. Seguono le Marche con una percentuale del 90,72%, registrando 1.095 irregolarità su 1.207 controlli, 946 soggetti denunciati e frodi accertate per 7.161.779 euro. La Liguria occupa il terzo posto con una percentuale del 90,39%, rilevando 1.251 casi di irregolarità su 1.384 controlli, con 1.156 soggetti denunciati e una frode di 10.671.320 euro.

La Lombardia, nonostante una percentuale di irregolarità inferiore, è in testa per il numero di soggetti denunciati e l’importo delle frodi accertate. Seguono la Campania e la Sicilia in questa classifica allarmante.

Tra le regioni con un tasso di irregolarità inferiore alla media nazionale del 84,14%, troviamo il Friuli Venezia Giulia al 77,26%, l’Emilia Romagna al 76,61%, la Sardegna al 76,27%, e la Toscana al 75,65%. In fondo alla classifica, con percentuali di irregolarità al di sotto del 75%, ci sono la Basilicata, il MOLISE, l’Abruzzo e il Trentino Alto Adige.

Il Reddito di Cittadinanza è stato introdotto nel 2019 per sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico. Tuttavia, la scoperta di così tante frodi solleva interrogativi sulla gestione del programma e sulla necessità di migliorare i controlli e le verifiche per garantire che il sostegno finanziario raggiunga veramente coloro che ne hanno bisogno.

La Guardia di Finanza continua a lavorare per garantire la corretta erogazione del Reddito di Cittadinanza e per contrastare le frodi, ma è fondamentale che le istituzioni adottino misure preventive per evitare che questa situazione si ripeta in futuro. Solo con un sistema di controllo efficace e trasparente, sarà possibile preservare l’integrità e l’efficacia di questo importante strumento di welfare.

