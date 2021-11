Reddito di cittadinanza, ecco quanti “furbetti” ci sono in Molise

In Abruzzo e Molise, a fronte di 27.632 nuclei familiari percettori del sussidio, la legione carabinieri ha controllato 6.445 famiglie beneficiarie, per 10.642 persone. – E’ quanto emerso al termine della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso il Comando Legione Carabinieri a Chieti –



In dettaglio è emerso che in provincia di Campobasso sono 4.577 i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, di questi ben 3.579 sono stati sottoposti a controllo ed è emerso che sono 88 i nuclei denunciati per indebita percezione (65 di nazionalità italiana e 23 straniera). Il totale dell’importo percepito ammonta a 535.236 euro.



In provincia di Isernia la situazione cambia, ma non di molto. Su 1.742 nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza ne sono stati controllati 535, di questi risulta che 40 sono stati denunciati per indebita percezione del contributo. (28 sono i nuclei italiani deferiti in provincia di Isernia e 12 quelli stranieri). L’ammontare del totale percepito da questi nuclei è di 308.909 euro.



Sono uesti i dati di sintesi per le province di Campobasso e Isernia per l’attività del Comando Provinciale Carabinieri, relativi alle attività di controllo tesa alla verifica del possesso dei requisiti posti alla base della percezione del “reddito di cittadinanza” . Il periodo preso in considerazione è dal mese di Giugno al mese di ottobre 2021.