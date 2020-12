Reddito di cittadinanza, Digos e Finanza beccano 16 furbetti. Danno di 110mila euro

Centodiecimila euro di danno erariale complessivo per le casse dello Stato e 14 soggetti beccati a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza rilasciando false certificazioni di domanda per la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’ottenimento del beneficio. E’ quello che ha scoperto la Guardia di Finanza di Campobasso al termine di una complessa attività di indagine che ha permesso anche di segnalare all’Inps altre 2 persone sottoposte a misura cautelare personale in corso di percezione del beneficio, per la decadenza dall’erogazione del reddito e il recupero di quanto indebitamente percepito nel periodo in cui erano sottoposte al provvedimento restrittivo.

Tra i denunciati figurano 5 persone che hanno omesso di segnalare la presenza all’interno del proprio nucleo familiare di componenti detenuti o sottoposti a misura cautelare personale; altri 6 casi riguardano cittadini stranieri che hanno rilasciato false dichiarazioni in ordine al requisito della residenza decennale in Italia, necessaria per l’ottenimento del beneficio; altri 2 casi concernono soggetti che hanno omesso di indicare alcuni componenti del nucleo familiare titolari di reddito, mentre l’ultimo caso riguarda un uomo già condannato per associazione a delinquere di stampo mafiosa.

Tutti i soggetti denunciati sono stati immediatamente segnalati all’Inps per la decadenza dal beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite. Le irregolarità riscontrate a carico dei 16 cittadini hanno permesso di stimare il danno erariale complessivo arrecato alle casse dello Stato in circa 110mila euro e di scongiurare ulteriori ammanchi per le mensilità che avrebbero incassato senza l’intervento degli operatori.

Le indagini, durate alcuni mesi, sono state condotte dalla Digos e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Campobasso e hanno riguardato i Comuni di Campobasso e Bojano.

L’attività svolta conferma il fondamentale lavoro svolto dalle forze di polizia a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno.