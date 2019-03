Reddito di cittadinanza, Di Michele: «Restituita dignità ai cittadini»

REDAZIONE TERMOLI

Stando all’ultimo aggiornamento di Poste italiane sono 29.147 le richieste per il reddito di cittadinanza presentate agli uffici postali alle ore 14. «Il flusso dei cittadini richiedenti è stato costante e ordinato su tutto il territorio», hanno fatto sapere e anche a Termoli non si sono registrate lunghe code agli sportelli. Si tratta di un concreto aiuto da parte dell’attuale Governo che vuole fornire un sussidio di disoccupazione e inoccupazione alle persone e alle famiglie che si trovano momentaneamente in difficoltà economica. A sostenerne la validità anche il consigliere pentastellato di minoranza al comune di Termoli, Nick Di Michele. «In molti ci hanno riso dietro ma il 6 marzo è finalmente arrivato e questo reddito di cittadinanza rappresenta la restituzione ai cittadini della dignità. Per un cittadino che perde il lavoro o che non riesce a trovarlo poter sperare in questo beneficio equivale a poter vivere e sperare e soprattutto non doversi ritrovare a dire ai propri figli di non sapere come dargli d mangiare». Con il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle si vuole garantire ad ogni cittadino una vita dignitosa, politiche per la ricerca attiva di un lavoro, percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, istruzione per i figli, accesso alle cure ed inclusione sociale.