Reddito di cittadinanza: 9493 le persone che lo percepiscono in provincia di Campobasso

Quali sono i numeri del Reddito di cittadinanza in provincia di Campobasso? La risposta a questa domanda è contenuta nel documento unico di programmazione 2023­2025 discusso nei giorni scorsi dal Consiglio di Palazzo San Giorgio.

«Introdotto nel 2019, il reddito di Cittadinanza (RdC) ha conosciuto nell’anno della Pandemia una rapida espansione, e si è caratterizzato come una importante misura di contrasto alla povertà.

I dati dell’Osservatorio Inps sono forniti a livello provinciale, per cui il dato comunale deve essere stimato, come si vedrà in seguito, in base al peso demografico del comune rispetto alla provincia. Per avere diritto al Rdc o alla PdC (per gli individui over 67) è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un Isee inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleo familiare.

Nell’aprile 2021 i dati della provincia di Campobasso, erano i seguenti: 4320 nuclei familiari percettori di RdC, 9092 persone coinvolte; con un numero medio di componenti per nucleo pari a 2,1. L’importo medio dell’assegno per nucleo è di 553,08 euro (media italiana: € 588,40).

Occorre poi considerare i dati, molto meno consistenti, delle pensioni di Cittadinanza con 353 nuclei familiari coinvolti; 401 persone coinvolte; numero medio di componenti per nucleo pari a 1,1.

Mentre l’importo medio dell’assegno per nucleo è di 267,89 euro (media italiana: € 270,53).

Dunque complessivamente, Reddito e Pensioni di Cittadinanza presentano il seguente bacino di utenza: 4.673nuclei familiari coinvolti, 9.493 persone coinvolte con un numero medio di componenti per nucleo pari a 2 e con un importo medio dell’assegno per nucleo di 531,54 euro (media italiana: € 560,90).

Mentre l’incidenza totale dei nuclei familiari percettori del Rdc/Pdc in Provincia di Campobasso nell’anno 2022 (gennaio­ aprile) è pari allo 0,3% sul totale nazionale (­0,1 rispetto ai dati del 2019, dato stazionario rispetto al 2021).