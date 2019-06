Recycling Design, Smaltimenti Sud e Mannuppella portano l’arte del riciclo in piazza

REDAZIONE

ISERNIA

Cresce l’attesa a Isernia per la manifestazione conclusiva del progetto “Recycling Design”, che si svolgerà domani, 7 giugno a Isernia, alle ore 17, in piazza Celestino V, la manifestazione conclusiva del progetto “Recycling Design”. Progetto promosso dalla Smaltimenti Sud all’interno della Scuola Secondaria di Secondo grado dell’Istituto “Cuoco – Mannuppella” del capoluogo pentro. L’evento, verte sul tema del riciclo e della valorizzazione delle materie prime per un riutilizzo artistico. In particolare i manufatti prodotti dagli studenti prenderanno spunto da antichi gioielli e indumenti dell’antica popolazione sannita.

Durante la manifestazione gli studenti stessi indosseranno gli abiti e i gioielli prodotti in una vera e propria sfilata di moda. Questo progetto è stato inserito nel percorso Scuola Alternanza Lavoro.