Recuperi serie D, l’Agnonese si fa rimontare ancora (2-2). Il Notaresco vince e scavalca il Campobasso

L’Olympia Agnonese è costretta a rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Non è bastato il cuore all’undici granata che, per la seconda volta consecutiva, si è fatto rimontare, questa volta dopo aver prodotto un doppio vantaggio sulla Vastese di Silva. Gli spunti positivi giungono in particolar modo dal primo tempo e dalla doppietta di Mbuba. L’attaccante belga (8′ e 32′) ha siglato un uno due pregevole seppur illusorio, con un calcio di rigore trasformato in scioltezza e una incornata precisa da pochi passi.

Le disattenzioni difensive, però, costano care agli alto molisani, che commettono due falli da rigore tra la fine del primo tempo ed inizio ripresa. Impeccabili dal dischetto i due incaricati, Martiniello e Calabrese, che riportano il risultato sul 2-2. Una prestazione comunque incoraggiante per l’Olympia, pericolosa anche sul finire di gara con delle ripartenze interessanti che hanno messo in apprensione la difesa di casa. Tanto cuore ma un solo punto, che tuttavia consente di abbandonare l’ultima piazza in classifica.

Le altre sfide. Il turno di recuperi interessava in particolar modo al Campobasso. Non sbagliano due tra le rivali più accreditate per la vittoria finale. Tutto facile per il Notaresco (5-0 all’Aprilia) e vittoria in trasferta per la Cynthialbalonga (2-0 al Giulianova). In virtù dei risultati odierni, proprio gli abruzzesi di Epifani scavalcano il Lupo in testa alla classifica. Va detto che i rossoblù hanno disputato fin qui una gara in meno.

Recuperi Girone F: Vastese-Agnonese 2-2 Real Giulianova-Cynthialbalonga 0-2 Notaresco-Aprilia 5-0

La classifica dopo i recuperi

SN Notaresco 14, Campobasso 13*, Castelnuovo V. 12, Recanatese 11*, Cynthialbalonga*, Tolentino 10, Vastogirardi 9, Castelfidardo, Pineto, Fiuggi 8, Vastese*, Montegiorgio 7, Matese 4, Rieti**, P.S.Elpidio**, Aprilia*, Agnonese 2, Real Giulianova*1