Recuperi e riusi urbani. Campobasso come Teramo?

E di qualche giorno fa la notizia di un’idea “pazza” (come l’ha definita la stampa nazionale giocando con le parole) maturata nel vicino Abruzzo, precisamente a Teramo, che si spera possa essere contagiosa per le regioni confinanti.

L’idea in questione è quella di trasformare l’ex ospedale psichiatrico, tra i più grandi del Meridione (da decenni dismesso) in un polo di cultura nonché fucina di creatività, istruzione e promozione sociale. L’obiettivo finale, attraverso un progetto per rilancio urbanistico e culturale della città, è la realizzazione di una Cittadella della cultura nell’area dell’ex Ospedale Sant’Antonio. Si tratterà della più importante opera di trasformazione urbana realizzata nel capoluogo teramano dopo gli interventi post bellici. E’ stata l’Università degli Studi Teramo, attraverso il coinvolgimento dei proprietari dell’immobile (ASL locale e Regione), a promuovere un Concorso internazionale di idee per concretizzare la “Cittadella della cultura”.

Per naturale ed istintiva associazione di idee tornano alla memoria, di noi campobassani, i ben diversi destini toccati ai concorsi per progetti svolti in Molise.

Un caso su tutti quell’ex capannone SAM, per il quale furono proposte svariate idee di recupero/riuso: citiamo su tutti (fra i tanti) “Riusi Temporanei” di Antonia Serena Bove (tesi Magistrale Facoltà Architettura Roma Tre, anno accademico 2015/2016) ed il Concorso, ideato dall’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte) vinto dal Progetto di tre studenti (tali all’epoca, si era nel 2007) del Liceo Manzù di Campobasso: Angelica Faifoli, Stefano Passamonti e Gabriella Testa, supervisionati dalla professoressa Patrizia Oriente.

La proposta dei giovani era di trasformare lo storico Edificio in un struttura polivalente per attività culturali: il MACC, Museo d’Arte e Cultura di Campobasso).

Si prevedeva, al piano superiore dell’immobile, una sorta di galleria dove valorizzare il talento e l’ingegno dei molisani, ed al piano inferiore un Museo permanente.

Il crollo del 26 gennaio 2019, con la successiva demolizione, ha risolto ogni problema di recupero!

E mentre a Teramo si investe in Cultura, dando anche ossigeno all’edilizia, a Campobasso si attende che crollino i tanti edifici simbolo del passato quali l’ex Mattatoio, l’ex Tipografia Colitti, l’ex fornace di Petrucciani, l’ex Archivio di Stato in via Pennino, l’Ariston e tanti altri…

Ma forse siamo solo dei miopi menagramo e dovremmo, invece, credere che nuovi imprevedibili eventi ci stupiranno… fiduciosi attendiamo! (P.G.)