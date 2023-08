Recuperato il corpo della donna deceduta per una caduta nella scarpata

Un intervento tecnico-sanitario di emergenza si è trasformato in una tragica operazione di recupero nel pomeriggio di oggi, quando una giovane donna di Nocera Inferiore, classe 1991, è scivolata lungo un sentiero adiacente il ponte tibetano, precipitando in una ripida scarpata tra la fitta vegetazione. La Centrale Operativa del 118 ha immediatamente attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per il soccorso e il recupero.

L’allarme è giunto alle 13:50, e diverse squadre del CNSAS si sono rapidamente mobilitate, affiancate dalla postazione territoriale del 118 di Bojano. Tuttavia, l’individuazione della donna è stata resa difficile dalla complessa morfologia del territorio e dalla fitta vegetazione circostante. I tecnici del CNSAS hanno dovuto allestire un ancoraggio e utilizzare tecniche alpinistiche per calare gli operatori lungo la scarpata e raggiungere la donna precipitata.

Nel frattempo, è stata richiesta l’assistenza dell’eliambulanza proveniente da Pescara per un’eventuale evacuazione medica. Purtroppo, durante le prime fasi dell’intervento, è stato accertato che non c’era più nulla da fare per la giovane donna. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del magistrato e in collaborazione con i carabinieri presenti sul posto, sono iniziate le complesse operazioni di recupero della salma.

Le operazioni di recupero sono state portate avanti con il coordinamento del Soccorso Alpino e in collaborazione con il personale dei vigili del fuoco di Isernia. La salma della donna è stata infine riportata a monte lungo il sentiero e sarà presto consegnata all’obitorio di Isernia per le procedure successive.

Questa tragica vicenda sottolinea l’importanza e la delicatezza delle operazioni di soccorso e recupero in ambienti complessi come quelli montani, dove l’esperienza e la professionalità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico giocano un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni.