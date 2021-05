Recovery, quali fondi per il Molise? Toma: “Accolte le nostre istanze”. Fanelli: “Non c’è nulla”

Circa 248 miliardi di euro. Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund. Dovranno servire a far ripartire il nostro Paese nel post pandemia. E’ evidente come l’utilizzo di questi fondi andrà ad incidere sulle prossime generazioni. Il Molise è citato in diversi punti del Piano: dalla riforma idrica, all’elettrificazione ferroviaria, passando per il potenziamento delle Zone Economiche Speciali.

Nel Piano, però, non c’è traccia della “Quattro Corsie” che sarebbe utile al Molise per uscire dall’isolamento. Il governatore Donato Toma, però, nelle scorse settimane, si è detto ugualmente fiducioso. “Nel Recovery ci sono diverse istanze che il ministro per il Mezzogiorno ha accolto per il Molise, a partire dalle Zes e dalla rivalutazione del Porto di Termoli, fino ad arrivare alle infrastrutture stradali. Non la costruzione di nuove strade, ma il recupero delle di quelle che al momento sono disastrate. La “Quattro Corsie l’abbiamo chiesta, ma l’Europa esclude la costruzione di nuove strade. Ad ogni modo se non verrà inserito il primo lotto della “Quattro Corsie”, il ministro per il Mezzogiorno mi ha assicurato che troveremo altre fonti di finanziamento.”

Di parere opposto la consigliera Micaela Fanelli, capogruppo Pd a Palazzo D'Aimmo. "Purtroppo nel Pnrr non c'è nulla per il Molise. Ed è la conseguenza del fatto che sono stati presentati 67 progetti che non hanno le caratteristiche tecniche per essere approvati. Ovviamente ci saranno i bandi, per la cultura, le aree interne, che saranno attuati con i territori. Quando ci saranno i bandi, i comuni si potranno candidare, ma il problema è che c'è nulla di diretto: se non hai progetti maturi, se presenti elaborati che non hanno le caratteristiche, se non prevedi progetti esecutivi, ovviamente non vedi finanziamenti. La "Quattro Corsie" non esiste, non ha nemmeno un progetto iniziale, manca perfino lo studio di fattibilità. Nemmeno i primi 5 chilometri possono essere candidati perché non c'è il progetto preliminare."

Circa 248 miliardi di euro. Sono le risorse economiche su cui potrà contare l’Italia grazie al Recovery Fund, ma non solo. Oltre al Pnrr da 191,5 miliardi (che arriveranno da quest’anno al 2026) e al Piano complementare da 30,6 miliardi sono stati stanziati, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche.

È poi previsto il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, utilizzate nell’ambito del dispositivo europeo per il potenziamento dei progetti ivi previsti per 15,5 miliardi. Nel complesso potremo disporre di circa 248 miliardi.

Pnrr, il superbonus al 110% fino al 2022 (con impegno per il 2023)

Il superbonus al 110% rimarrà fino a fine 2022 e sarà estero a giugno 2023 soltanto per le case popolari. La risposta a una delle domande più attese l’ha data il premier Mario Draghi il 26 aprile in occasione della presentazione del Pnrr alla Camera. Ma l’impegno è di prorogarlo al 2023 per tutti.

Bambini: 4,6 miliardi per la costruzione di nuovi asili e scuole materne

Per i bambini, 4,6 miliardi sono dedicati a costruire nuovi asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Quasi un miliardo va a finanziare l’estensione del tempo pieno nelle scuole primarie per permettere alle famiglie – e alle madri in particolare – di conciliare meglio la loro vita professionale e lavorativa. Il Piano prevede 400 milioni per favorire l’imprenditorialità femminile, e stanzia oltre un miliardo per la promozione delle competenze in ambito tecnico-scientifico, soprattutto per le studentesse.

Garanzia statale sui mutui per i giovani nel Piano di resilienza e ripresa

«In un decreto di imminente approvazione sono previste altre risorse per aiutare i giovani a contrarre mutui per acquistare una casa, ma sarà possibile non pagare un anticipo grazie a una garanzia statale appositamente rivolta ai giovani». Lo ha annunciato il presidente del Consiglio.

Pnrr, arriva l’assegno unico per i figli

L’assegno unico diventerà lo strumento centrale e onnicomprensivo per il sostegno alle famiglie con figli, in sostituzione delle misure frammentarie fino a oggi vigenti. Lo stanziamento è di 20 miliardi recuperati dalle vecchie misure più 6 miliardi extra

Pnrr, la riforma della giustizia per velocizzare i processi

«Il Pnrr – ha detto ancora Draghi – non è soltanto un piano di investimenti, ma anche e soprattutto di riforme. La riforma della giustizia affronta i nodi strutturali del processo civile e penale. Il Piano rivede l’organizzazione degli uffici giudiziari e crea l’Ufficio del processo, una struttura a supporto del magistrato. Nel campo della giustizia civile si semplifica il rito processuale in primo grado e in appello e si dà definitivamente attuazione al processo telematico, come richiesto nei mesi scorsi dal Senato. «Il governo – ha proseguito il premier – intende ridurre l’inaccettabile arretrato presente nelle aule dei tribunali, e creare i presupposti per evitare che se ne formi di nuovo. Questo è uno degli impegni più importanti ed espliciti che abbiamo preso verso l’Unione europea». «L’obiettivo finale che ci proponiamo è ambizioso, ridurre i tempi dei processi del 40 per cento per il settore civile e almeno del 25 per cento per il penale».

Pnrr, 400 milioni per imprenditoria donne. Incentivi per under 35

Il Piano prevede 400 milioni per favorire l’imprenditorialità femminile, e stanzia oltre 1 miliardo per la “promozione delle competenze in ambito tecnico-scientifico, soprattutto per le studentesse”, ha detto il presidente del Consiglio.



Dei fondi del Piano, inoltre, «1,8 miliardi vanno ad accrescere la competitività delle imprese turistiche, di cui una parte importante è destinata a incentivare la creazione di nuove imprese da parte di chi ha meno di 35 anni.



Pnrr: 82 miliardi per il Sud. Il 40% a progetti Green e 27% per digitale

Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, per una quota dunque del 40 per cento. C’è una forte attenzione all’inclusione di genere e al sostegno per i giovani.

Servizio Civile Universale per i giovani tra i 18 e i 28 anni

Un’altra misura annunciata da Draghi è il potenziamento del «Servizio Civile Universale» per i giovani tra i 18 e i 28 anni, al quale sono destinati 650 milioni per il periodo 2021-2023. «Si tratta di una forma di cittadinanza attiva che è, allo stesso tempo, uno strumento di formazione e un motore di inclusione e coesione sociale. I giovani possono orientarsi rispetto allo sviluppo della propria vita professionale e, allo stesso tempo, rendere un servizio nobile alla propria comunità e all’Italia».

Recovery, Draghi: «Da Pnrr 1 miliardo a strutture sportive per giovani»

«Tra le altre misure legate all’istruzione – ha detto ancora Draghi – ribadiamo la centralità dello sport nel percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze. Il Piano dedica un miliardo alle strutture sportive per i giovani, in parte dedicato a nuove palestre e attrezzature sportive nelle scuole, in parte a rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale e di contrasto alla marginalizzazione».

Risorse per riqualificare le periferie urbane

Il Piano di ripresa e resilienza illustrato da Mario Draghi alla Camera dei deputati destina poi «importanti risorse» alle infrastrutture sociali funzionali alla realizzazione di politiche a sostegno delle «famiglie, dei minori, delle persone con gravi disabilità e degli anziani non autosufficienti». A queste si affiancano misure per la riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili (periferie, aree interne del Paese) e interventi di potenziamento dell’«edilizia residenziale pubblica e di housing temporaneo e sociale».

Pnrr, la maggior parte dei soldi per Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

La maggior parte delle risorse del Pnrr andrà alla Rivoluzione Verde e alla Transizione Ecologica, vale a dire in agricoltura sostenibile, economia circolare, transizione energetica, mobilità sostenibile, efficienza energetica degli edifici, risorse idriche e dell’inquinamento. La dotazione complessiva di questa missione è la più cospicua tra le sei proposte, quasi 70 miliardi, di cui 60 finanziati con il Dispositivo europeo.