Recovery Fund, il M5S chiede e ottiene un consiglio regionale monotematico

“Abbiamo chiesto e ottenuto un Consiglio monotematico sul Recovery Fund per consentire all’assemblea regionale di riappropriarsi del ruolo di indirizzo che le è proprio per Statuto, ma anche e soprattutto per stabilire le priorità, i progetti e le idee da candidare al finanziamento, insomma quelli che la Giunta regionale dovrà portare ai tavoli nazionali per rilanciare il Molise -si legge in una nota stampa dei portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale sul tema del Recovery Fund, alla luce della richiesta di Consiglio monotematico presentata questa mattina- Nei prossimi mesi dall’Unione europea arriveranno risorse economiche di portata storica. Per rispetto dei cittadini e delle loro difficoltà, ma anche per amore della nostra terra, riteniamo doveroso ragionare insieme a tutte le forze politiche presenti in Consiglio sugli obiettivi da raggiungere per impiegare al meglio queste risorse e renderle strategiche per lo sviluppo della regione.

Per il MoVimento 5 Stelle le priorità sono chiare: infrastrutture, fisiche e digitali, lavoro e sanità, ma anche innovazione, scuola e formazione, ambiente. Macrotemi che comportano impegni e soluzioni sui principali asset regionali come il turismo, solo per fare un esempio. Il tutto, con un doppio obiettivo: migliorare la vivibilità della nostra regione e potenziarne l’attrattività.

Il Molise e l’Italia hanno un’occasione unica per riprendersi dalla crisi legata al Covid e rilanciare l’economia. Un’occasione da cogliere al volo con la collaborazione di tutti per il bene comune.

Il Monotematico si terrà entro i prossimi 20 giorni come previsto dal Regolamento del Consiglio regionale”.