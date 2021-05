Record di somministrazioni di vaccini in Molise in una sola giornata (2.919). I dati

Che la campagna di immunizzazione fosse l’arma migliore contro il contagio da Covid (assieme a mascherine e distanziamento) era noto già da tempo. E il Molise non vuole farsi trovare impreparato in questa fase delicatissima nella lotta ad uno dei nemici più insidiosi di questo nuovo millennio. Stando ai dati che sono stati diramati nella tarda serata di oggi, relativamente alla campagna vaccinale, si registra un record tutto molisano rispetto a quelle che erano e sono le aspettative del commissariato nazionale per l’emergenza sanitaria. In una sola giornata sono state somministrate poco meno di 3mila dosi di vaccino (2.919 per l’esattezza) che vanno ben oltre l’obiettivo che lo stesso Commissario, generale Figliuolo, si era prefissato. Il dato totale parla di 138.024 somministrazioni in regione. Numero che nei prossimi giorni è destinato ad aumentare considerata l’apertura alle vaccinazioni a fasce di età che comprenderanno anche gli ultra 50enni.