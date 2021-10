Record di longevità, i 107 anni di Carolina Giaccio

La signora Carolina Giaccio, nata a Isernia il 15 ottobre 1914, ha festeggiato oggi il suo 107esimo compleanno, circondata dall’affetto del figlio Domenico (Mimmo) Sassi, della nuora Maddalena D’Appollonio e dei nipoti.

La signora Carolina è conosciuta da molti poiché ha gestito per numerosi anni un noto bar in piazza Carducci (Bar Giaccio). Presente al suo compleanno anche il sindaco Giacomo d’Apollonio, che le ha rivolto i più fervidi auguri, sia personali che a nome dell’intera città, per uno straordinario traguardo di longevità.

Il sindaco, com’è ormai consuetudine in questi casi, ha donato alla signora Giaccio un’artistica targa-ricordo e una copia autenticata del suo atto di nascita, conservato negli archivi del Comune.