Record di ascolti per la puntata di Linea Verde dedicata a Isernia

La puntata di Linea Verde Life dedicata a Isernia ha fatto registrare il record di sempre per il programma. Non era mai accaduto, infatti, che superasse il tetto del 20% di share. Con il 20,2% la puntata si è collocata avanti altri programmi di punta come Uno Mattina (picco di 19,2) e Passaggio a Nord-Ovest (15,2). Angelo Mellone, vicedirettore di RaiUno, ha commentato così su Twitter: “Mai successo nella storia, una edizione del sabato di Linea Verde sfonda il tetto del 20 percento.

Si tratta di un risultato straordinario! Complimenti a tutti, ai nostri Daniela Ferolla, Federica De Denaro e Marcello Masi”. “La natura ci sorride sempre, basta ammirarla e rispettarla. Grazie per gli ascolti di ieri, avete fatto fare a tutta la squadra di Linea Verde Life il record di stagione con il 20%, evvivaaaa!”, ha scritto invece su Instagram la conduttrice Daniela Ferolla. La puntata ha raccontato Isernia e il territorio della sua provincia: tra Castel Del Giudice e il lavoro di studio sulle mele autoctone, Pietrabbondante e la preservazione dell’area archeologica del Tempio Italico e del Teatro, le cascate ‘ritrovate’ di Carpinone, le molte eccellenze locali e la musica, con Christian Di Fiore e la sua band e l’Isernia Gospel Choir.