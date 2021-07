Record di 100 per l’indirizzo Trasporti e Logistica del Boccardi-Tiberio

Un vero e proprio record quello registrato nella classe Quinta sezione A del Corso di “Conduzione del mezzo Navale” all’Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli. Ben otto ragazzi su diciassette hanno ottenuto il massimo dei voti all’Esame di Stato. Un 100 pieno che ripaga dell’impegno e della dedizione di studenti e docenti. Un dato che rappresenta non solo un vanto per l’indirizzo Trasporti e Logistica ma un’effettiva dimostrazione di quanto la scuola di qualità sul territorio molisano sia una realtà. Già chiare le prospettive future dei diplomati dell’indirizzo che hanno acquisito competenze non solo nel più ampio ambito marittimo ma anche nel nuovo e preponderante settore della Logistica. Le scelte degli studenti sono indirizzate tra Accademie, ITS , Università – in particolare Scienze tecnologiche della navigazione, Ingegneria navale, aerospaziale ed elettrica, Scienze geologiche e Scienze matematiche- ed immediato inserimento nel mondo del lavoro nel settore marittimo, meccanico, logistico e dei trasposti. Molte le opportunità per gli studenti e l’IIS Boccardi-Tiberio è già pronto a nuove sfide che saranno presentare ai futuri alunni e alle loro famiglie all’inizio del nuovo anno scolastico.