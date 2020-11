“Reclusa in casa da 23 giorni, nessuna risposta per il tampone di controllo”

Quella che raccogliamo oggi è la testimonianza di una cittadina molisana che, dopo essere risultata positiva al Covid, non ha ricevuta più comunicazioni da parte delle autorità competenti. E ad oggi, dopo 23 giorni, ancora non le viene effettuato il tampone di controllo per verificare un’eventuale guarigione.

“Scrivo da Frosolone, in provincia di Isernia. Il 10 ottobre sono risultata positiva al Covid 19. Fino ad oggi non mi ha contatto nessuno per farmi il secondo tampone. Il medico di base ha effettuato due richieste la settimana scorsa, ma non ha ricevuto nessuna risposta. Sono 23 giorni che sono sola in casa, e non so più a chi rivolgermi. Ho provato a chiamare ASREM, ma non ho ricevuto risposta. Sono disperata. Voglio riprendermi la mia vita! Non è possibile che si sono dimenticato di noi. Siamo solo numeri del Covid 19! Non sappiamo nemmeno se siamo guariti o meno. E’ pazzesco! Non so come devo fare. Ho pensato anche di fare la denuncia ai Carabinieri. Siamo sequestrati in casa. Disperati. Grazie!”