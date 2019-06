Recitare con la Compagnia Stabile

Dopo lo straordinario debutto de “La cantatrice calva” con gli allievi adolescenti del terzo anno, diretti da Antonio Ligas, nella bellissima residenza di Palazzo Cannavina, è giunto il momento di calcare le scene per gli allievi di altri due corsi della Scuola di Recitazione della Compagnia Stabile del Molise: gli adolescenti del secodo anno con “Al diavolo l’eredità” e gli adulti del secodo anno con “The kitchen”. Le regie degli spettacoli sono state curate da Paola Cerimele e Raffaello Lombardi, le scenografie da Martina Miriam Marrone.

Gli spettacoli andranno in scena domani presso il teatro Savoia di Campobasso rispettivamente alle ore 18.00 “Al diavolo l’eredità” e alle ore 20.30 “The Kitchen”. Come consuetudine anche quest’anno la Compagnia Stabile del Molise propone in un’unica giornata più rappresentazioni ad un costo molto vantaggioso di 8,00 euro per permettere al pubblico di prendere parte ad una vera e propria festa del teatro a conclusione dei lavori della Scuola di recitazione avviati a settembre 2018. Le tematiche proposte nei due allestimenti teatrali in chiave comica sono altresì importanti spunti di riflessione sulle dinamiche del mondo dello spettacolo, sulle tentazioni, le difficoltà nel mondo del lavoro, l’integrazione e il razzismo.

I direttori artistici della Scuola di recitazione, Paola Cerimele e Raffaello Lombardi, hanno voluto alzare l’asticella delle difficoltà per i loro allievi attori: il testo “The Kitchen” di Arnold Wesker, infatti, vede sulla scena contemporaneamente 20 attori che nella cucina di un enorme ristorante daranno vita ad una vera e propria giostra di bat- tute al fulmicotone che con ritmo crescente inonderanno l’intera sala del teatro. I prossimi appuntamenti della Scuola di Recitazione sono giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2019 con altri due divertenti spettacoli: “Tutto Shakespeare”e “Monologouache4”. Sono già aperte le iscrizioni per i corsi della scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise per l’anno accademico 2019-2020. Invitiamo tutti gli aspiranti allievi ad assistere ai nostri spettacoli del mese di giugno per avere un’idea concreta del tipo di lavoro che la nostra scuola propone. Per informazioni e prenotazioni contattare il 349 8779800. Il botteghino del teatro Savoia sarà aperto dalle 17:30 del 9 giugno.