Recapito e stampa avvisi pagamento Tari, Ica-Creset chiarisce

Termoli. A seguito di ripetute segnalazioni ricevute negli ultimi giorni e avendo rilevato che le informazioni immediatamente pubblicate sul sito www.icacresetmolise.it e gli avvisi esposti non hanno avuto sufficiente diffusione, il R.T.I. ICA-CRESET, Concessionario per la riscossione delle Entrate del Comune di Termoli, intende informare compiutamente l’Utenza sulla problematica e sulle soluzioni messe in atto.



Abbiamo verificato tramite i nostri fornitori che molti avvisi di pagamento della TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 per il Comune di Termoli hanno subito ritardi nelle operazioni di stampa e postalizzazione e di conseguenza sono pervenuti ai Contribuenti successivamente alla scadenza.



Avendo riscontrato in questi mesi diffuse criticità sul territorio nazionale nelle operazioni di stampa e postalizzazione conseguenti agli effetti della situazione pandemica, vogliamo innanzitutto rassicurare l’Utenza confermando quanto già preventivamente riportato nell’avviso di pagamento, le scadenze subiscono uno slittamento di 15 giorni considerando la ricezione e i versamenti non saranno assoggettati ad alcun aggravio.



Ulteriore segnalazione ha riguardato un errore nei processi di stampa che interessa il versamento a saldo RATA UNICA poiché sul modulo F24 non è stato applicato l’arrotondamento previsto generando un disallineamento di pochi centesimi tra la somma degli importi a debito e l’importo totale da versare.



La problematica non affligge la banca dati essendo limitata alla stampa cartacea e solo al versamento in RATA UNICA, tuttavia abbiamo riscontrato che alcuni operatori all’incasso non permettono il pagamento o la correzione del pre-stampato e pertanto sin da subito abbiamo potenziato i servizi di front-office qualora fosse necessaria la ristampa del modulo, in merito si riportano alcune informazioni utili:

Le singole rate di pagamento sono corrette e possono essere pagate presso qualsiasi operatore; Il versamento in rata unica può essere effettuato utilizzando le tre rate singole in luogo del modulo affetto da errore; Poiché molti operatori hanno acquisito il versamento della rata unica vogliamo rassicurare che i pagamenti effettuati, anche senza applicare l’arrotondamento, sono perfettamente regolari; Qualora l’Utente intenda utilizzare un mod.F24 in bianco è sufficiente applicare l’arrotondamento alla tassa (codice 3944) affinché la somma degli importi a debito corrisponda all’importo da versare; Gli uffici del R.T.I. ICA-CRESET operano in apertura straordinaria fino al 04/12/2021, tutte le mattine dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutti i pomeriggi dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00; La ristampa del modulo può essere richiesta anche all’indirizzo email: termoli@icacresetmolise.net

Ci scusiamo per il disagio arrecato, seppur non direttamente dipendente dal nostro operato, siamo impegnati giornalmente alla risoluzione del problema e rimaniamo a disposizione dell’utenza per ogni esigenza del caso ai seguenti recapiti:

Ufficio: Via Asia 1/s – 86039 – Termoli (CB)

Tel.0875/500007 – FAX 0875/540008

Email: termoli@icacresetmolise.net

Pec. rti-icacresetmolise@pec.it