Reati, crescono a Isernia e diminuiscono (di poco) a Campobasso

La classifica sull’indice di criminalità de Il Sole 24 ore: boom di furti d’auto nel capoluogo di regione. Spaccio di droga: dati preoccupanti in entrambe le province

Reati denunciati in calo a Campobasso, in aumento, invece a Isernia, rispetto all’anno scorso. È questa la fotografia de Il Sole 24 Ore che, basandosi sui dati del Ministero dell’Interno, ha stilato la classifica relativa all’indice di criminalità, ossia le denunce registrate (divise anche per tipologie di delitti) in ogni provincia italiana nel 2018. Graduatoria stilata tenendo conto del rapporto con il numero degli abitanti. Su 106 province italiane Isernia si piazza al 76esimo posto. Reati in crescita (in totale 2406) rispetto all’anno scorso, quando si era posizionata all’83esimo posto. Trend positivo, invece, per Campobasso, che muove di poco la graduatoria: dal 94esimo posto di dodici mesi fa al 95esimo di quello attuale. Questo vuol dire che in un anno i reati sono diminuiti: nel 2018 in provincia di Campobasso sono stati 2550 quelli denunciati dalle forze dell’ordine.

Entrando nello specifico degli indicatori: nel 2018 in entrambe le province non sono stati commessi omicidi e non ci sono state denunce per associazione di stampo mafioso. Da registrare, invece, un tentato omicidio a Isernia e tre a Campobasso. Quattro i furti con strappo nella provincia pentra, dieci in quella campobassana. Numeri alla mano sono stati 412 i furti nelle abitazioni nel territorio di Campobasso, mentre 134 le effrazioni denunciate a Isernia. Significativo, inoltre, il dato relativo ai furti di auto con Campobasso che si piazza al 21esimo posto: ben 310 le portiere forzate nel 2018, contro le 17 denunce di furto di veicoli pervenute alle forze dell’ordine isernine. Il territorio pentro, inoltre, occupa il penultimo posto per quel che concerne il numero delle rapine (4), a fronte delle quaranta avvenute in provincia di Campobasso. Uno dei reati maggiormente denunciati a Isernia, invece, sono le truffe online, ben 279, che hanno portato il capoluogo pentro a occupare la 25esima posizione. 678, invece, quelle avvenute in provincia di Campobasso.

Una menzione particolare, infine, merita il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Una piaga che affligge entrambe le province ma, quasi a sorpresa, in relazione al numero di abitanti i dati su Isernia sono meno incoraggianti rispetto a quelli di Campobasso. La provincia pentra, infatti, si posiziona al 25esimo posto con 279 denunce per traffico di droga, mentre Campobasso al 39esimo con 678 denunce.

A livello nazionale, invece, Milano è prima per numero complessivi di reati. Dati allarmanti anche per Firenze e per Roma. Anche se anche quest’anno c’è stato il numero dei reati denunciati si conferma in calo rispetto all’anno precedente.