Realizzazione del packaging, al via il corso di formazione con opportunità lavorativa

di Gianluca Caiazzo

La collaborazione tra l’agenzia per il lavoro Maw S.p.a. di Atessa, la knowledge company Oltre Srl di Pescara e la Pringraf S.r.l, azienda leader nella progettazione e stampa di packaging su misura, dà vita alla prima Academy Cartotecnica in Molise con un percorso di formazione professionalizzante ad accesso gratuito e mirato all’inserimento lavorativo.

Le Academy con inserimento lavorativo nascono al fine di sanare il divario delle competenze (skill gap) ovvero l’assenza di risorse dotate di competenze adeguate per svolgere un determinato lavoro, fenomeno che sta determinando il mancato incontro tra domanda e offerta di competenze sul mercato (skill mismatch).

Parte il 22 marzo il corso di formazione professionalizzante “Addetto alla realizzazione del packaging cartotecnico finanziato dal fondo Forma.Temp.” rivolto a disoccupati e inoccupati che desiderano accrescere competenze tecniche e trasversali per operare nel settore cartotecnico e imparare le fasi del processo di realizzazione di un progetto di packaging personalizzato. Al termine del percorso formativo le figure maggiormente in linea con gli obiettivi dell’azienda riceveranno una proposta di inserimento lavorativo. Il percorso della durata complessiva di 23 giorni prevede 74 ore online e 88 ore di laboratorio presso lo stabilimento di Pringraf Srl nella zona industriale di Campochiaro – San Polo con frequenza dal lunedì al venerdì.

In merito, è intervenuta Federica Lucarelli, giovane molisana, brillante responsabile marketing della Rete People Strategy | Oltre | NXS | Nexus, che opera nel settore della formazione e della consulenza hr. «L’iniziativa occupazionale è stata progettata in partnership con Pringraf s.r.l. società cartotecnica di Campochiaro e MAW Agenzia per il lavoro di Atessa. Un corso di formazione professionalizzante ad accesso gratuito e rivolto a persone disoccupate e inoccupate – ha spiegato – che ha lo scopo di trasferire competenze tecniche relative al settore cartotecnico e competenze trasversali per sviluppare efficacia nelle dinamiche lavorative. Al termine del percorso per i profili più in linea con le esigenze di Pringraf S.r.l. è prevista la possibilità di inserimento lavorativo. Attraverso le Academy Preassuntive intendiamo generare un up-grade di competenze su tutto il territorio molisano al fine di sanare il fenomeno dello skill mismatch e favorire l’incontro tra domanda e offerta all’interno del mercato del lavoro».

