Real Guglionesi/Acli Cb & Campodipietra e Tre Pini Matese/Venafro le semifinali di Coppa Italia Dilettanti

Si parte il 4 dicembre col ritorno il 18 per individuare le due finaliste

Semifinali di Coppia Italia Dilettanti Molise 2019/2020 e si ripete il duello, in atto già nell’eccellenza, tra i matesini del Tre Pini di Piedimonte Matese e tre compagini molisane, vale a dire Real Guglionesi, Acli CB & Campodipietra e Venafro. Questi gli accoppiamenti dei prossimi turni di semifinale di Coppa che iniziano il prossimo 4 dicembre e si concludono il 18 dello stesso mese : il 4 dicembre (h 14,30) si giocano Real Guglionesi/Acli CB & Campodipietra e Tre Pini Matese/Venafro, mentre il 18 sempre alle h 14,30 sono in calendario le gare di ritorno a campi invertiti ossia Acli CB & Campodipietra/Real Guglionesi e Venafro/Tre Pini Matese, che si disputerà a Capriati al Volturno data l‘indisponibilità del “Del Prete” di Venafro per i lavori di ristrutturazione in corso. Ci si avvia quindi ai penultimi atti di Coppa per conoscere prima che l’anno in corso si concluda le due regine della competizione, attese poi al match conclusivo ai primi del nuovo anno. Ed allora, come scritto all’inizio, si rinnova il duello tra i matesini ed il calcio dilettantistico regionale, che appunto sta caratterizzando anche il campionato di eccellenza campano/molisana in corso, dove il Tre Pini è in testa tallonato da Comprensorio Vairano, altro team campano, ed il Venafro. E sarà proprio il Venafro di mister Bernardi a contendere il passo per la finale al Tre Pini, mentre tra Guglionesi e Acli CB & Campodipietra si tratterà di uno scontro tutto molisano. Quest’anno, in eccellenza, matesini e venafrani già si sono incontrati ed è finita 1 a 1 sul rettangolo di gioco matesino. Perciò l’incertezza della prossima semifinale di Coppa che metterà di fronte due squadre ben attrezzate sotto il profilo tecnico e capaci di qualsiasi risultato. Sull’altro fronte analoga indecisione tra Real Guglionesi e Acli CB & Campodipietra, a loro volta positive protagoniste dell’eccellenza regionale e come tali in grado d’imporsi in Coppa. Si parte quindi, come scritto, il 4 dicembre con le semifinali di andata, mentre il 18 ci saranno le gare di ritorno per scegliere le finaliste di Coppa Italia Dilettanti Molise 2019/2020.

Tonino Atella