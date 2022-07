RDS Summer Festival, il 24 luglio a Termoli arriva Francesco Gabbani

Ad aprire la tre giorni di eventi il 22 ci penserà Sangiovanni. Il 23 sarà la volta di Raf e Rocco Hunt, domenica il gran finale. Biglietti in vendita su Ticketone

Ad aprire la tre giorni di eventi ci penserà Sangiovanni, il 22 luglio. Il 23 un ritorno al passato con Raf che si alternerà sul palco con Rocco Hunt, pronto a far ballare con il suo sound pop e coinvolgente, musica per le orecchie soprattutto dei più giovani. E poi il grande evento con Francesco Gabbani, per chiudere in bellezza il 24 luglio.

Tre grandi eventi, sono quelli dell’RDS SummerFestival, che si appresta a scaldare l’estate termolese, tra la spiaggia libera del Lungomare Nord ed il Parco Comunale.

L’RDS #SummerFestival arriva nelle più belle location italiane per illuminare la tua voglia di estate.Ogni weekend, a partire dal tramonto del venerdì, ti aspettiamo per una festa sotto un mare di stelle con una programmazione mozzafiato: i live di grandi artisti del panorama musicale italiano, Dj internazionali e molto altro. Ma non finisce qui.

Sabato e domenica appuntamento dalla mattina anche in spiaggia con l’RDS beach village: aperto a tutti con installazioni, sponsor d’eccezione e l’energia della vostra radio per illuminare le vostre giornate estive.La lineup dell’RDS Summer FestivalI protagonisti della vostra estate saranno Elodie, Coez, Franco 126, Gaia, J-AX, Gabbani, Achille Lauro, Sangiovanni, Rocco Hunt, Gazzelle, Madame, Max Pezzali, Noemi, Tommaso Paradiso.Insieme a loro ci sarà la vostra energia, tanta musica e i migliori Dj internazionali.

Dove acquistare i biglietti

Acquista ora il tuo biglietto su Ticketone per entrare nel nostro esclusivo club sotto le stelle e vivere con noi i live dei grandi artisti in lineup. L’accesso all’RDS beach village diurno è gratuito e non richiede registrazione.

Le tappe dell’RDS Summer Festival

Ti aspettiamo a:– Ostia: 1, 2 e 3 luglio– Lignano Sabbiadoro: 8, 9, 10 luglio – San Benedetto del Tronto: 15, 16, 17 luglio – #Termoli: 22, 23, 24 luglio – Gabicce: 29, 30, 31 luglio – Marina di Pietrasanta: 9, 10, 11 settembre per chiudere in bellezza la stagione estiva.