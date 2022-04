Razzismo nello sport, storia conosciuta￼

di Sergio Genovese

Del caso accaduto nella partita tra il S.Angelo Limosano ed il Riccia, per assurdo, ha dato più fastidio il dopo che il prima. I protagonisti, la presunta vittima ed il presunto carnefice, hanno difeso le proprie posizioni. Uno dei due mente ed è grave perché non è possibile fare i ludici con problemi sociali così delicati, affidandosi al gioco delle tre carte. Forse chi ha sbagliato invece che difendersi con le parole della retorica scialba , avrebbe fatto meglio a chiedere scusa senza tergiversare con comunicati stampa gonfi di contenuti da salotti imbiancati. La verità è che il calcio in particolare, risulta essere un coacervo di cattivi comportamenti che non hanno mai l’ambizione di incidere dal punto di vista educativo. Nella fattispecie dell’episodio si spera che la Procura Federale con una indagine veloce riesca a far luce sull’episodio per punire severamente o chi si è inventato tutto o verosimilmente chi ha proferito frasi razziste negando di averlo fatto. Ma il calcio non cambierà mai perché a tutti piace con le sue contraddizioni. Continueremo ad esaltare chi simula, continueremo a bersagliare gli arbitri di gara, continueremo ad idolatrare i nostri beniamini se ci regaleranno vittorie oppure li riempiremo di insulti appena conosceranno l’onta della sconfitta. Un mondo malato che non si avvale di una contrapposizione intellettuale di livello considerato che soprattutto dalle nostre parti qualcuno che sta dietro un microfono o dietro una telecamera, a briglia sciolta, fornisce una pessima pubblicità “regresso” senza mai rendersene conto. Mentre nei campi dove giocano i bambini i papà fanno a botte sulle tribune, la piazza si accontenta che a fine partita il fair play si impossessa della scena con il saluto tra i vinti ed i vincitori, con un reclutamento di ipocrisia abbastanza evidente pesato da chi crede in certi principi e valutato inesistente per chi del calcio accetta le sue contraddizioni. Un panorama a tinte fosche da dove sembra impossibile uscire. Con la scusante della sua genesi popolare ,il calcio avoca a se un po’ il degrado della società che viviamo dove i furbi ed i bugiardi, i voltagabbana ed i para…. hanno sempre di più sotto ai piedi il terreno fertile per affermarsi all’interno di certi disvalori. Basterebbe fare una riflessione per comprendere da quanto tempo si sta facendo opera di informazione per annullare gli episodi di razzismo negli stadi e nei campi di gara e da quanti minuti non arriva una denuncia per un episodio del genere. Fatta la riflessione è naturale vivere lo sconcerto per chi del calcio buono ne ha voluto fare propaganda ma è stato sempre sopraffatto da chi vuole che il calcio resti così come è.