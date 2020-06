Flash mob? Sit in? Chiamiamolo come meglio ci pare, ma questa è la testimonianza che anche una parte di Campobasso, soprattutto giovani, si mobilita e prende posizione contro la brutale aggressione da parte della Polizia di Minneapolis (Usa) che ha portato alla morte dell’afroamericano George Floyd durante il suo arresto. Con i giovani dell’Uds (Unione degli Studenti) questo pomeriggio, davanti al Municipio di Campobasso, c’era anche Italo Di Sabato (in rappresentanza di Casa del Popolo) che ha condiviso con Il Quotidiano del Molise il suo punto di vista. Contro ogni forma di razzismo in tutto il mondo.

Razzismo, anche Campobasso si mobilita: George Floyd vittima di discriminazioni