“Raw flow party”, folla di appassionati di moto al secondo raduno a Campobasso

Secondo raduno “Raw flow party”, a Campobasso, organizzato dall’associazione “Raw flow”. L’iniziativa, nata da un gruppo di amici che hanno avuto l’esigenza di creare un luogo di ritrovo per condividere la passione per la moto, ha visto la partecipazione anche di motociclisti provenienti da altre regioni (Toscana, Lazio, Abruzzo in particolare). Molto apprezzata anche l’area food e drink allestita per l’occasione e presa letteralmente d’assalto dai tanti appassionati che si sono dati appuntamento per partecipare al raduno.