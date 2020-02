Si avvisano gli interessati che il Commissario Straordinario dell’Associazione Turistica Pro-Scapoli Avv. Delia Rita Di Meo, organizzatore de “La Raviolata – Sagra del Raviolo Scapolese De.C.O”, per consentire l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e l’elezione del nuovo Presidente dell’Associazione, ha comunicato che la manifestazione NON si svolgerà come previsto domenica 23 febbraio prossimo, ma verrà rinviata di qualche settimana.