Ratto le salta addosso in ascensore, 70enne aggredita e morsa da un topo finisce in ospedale

Diverse le segnalazioni della presenza di topi nelle palazzine di via Romagna a Campobasso. L’avvocato Tolesino, legale della donna: stiamo valutando cosa fare. Intanto è necessaria una derattizzazione immediata

A raccontarla potrebbe tranquillamente essere confusa con la scena di un film, con un pizzico di esagerazione e fantasia di un horror, ma ciò che è accaduto ad una signora residente nelle palazzine Iacp di via Romagna, a Campobasso, non ha nulla di inventato.

Come spesso accade, ogni mattina alla buon ora la signora esce di casa per svolgere commissioni quotidiane. Così anche sabato scorso, 2 settembre.

La donna, sulla settantina, ha chiuso l’uscio dell’appartamento ed ha utilizzato l’ascensore per raggiungere il pian terreno. Una volta all’interno la signora ha avvertito strani rumori, come se non fosse sola. Ma è alzando lo sguardo che si è resa conto di non essere ‘sola’. Il peggio però doveva ancora arrivare.

E’ bastata una frazione di secondo per essere letteralmente aggredita da un ratto che con le unghie le ha provocato graffi su diverse parti del corpo oltre ad alcuni morsi. Plausibilmente in preda al panico la signora non ha potuto far altro che catapultarsi in guardia medica, per fortuna a pochi passi dalle palazzine di via Romagna, prima di recarsi all’ospedale Cardarelli. E’ qui che i medici le hanno somministrato la terapia prevista, vaccino ed antibiotici (oltre a medicare le ferite).

Di quanto accaduto la donna ha informato l’avvocato Silvio Tolesino che, dopo una serie di accertamenti, ha appurato che nel recente passato più di un condomino aveva segnalato la presenza di ratti nello stabile, oltre che nei dintorni delle palazzine adiacenti, tanto da chiedere l’intervento di un altro avvocato che aveva prontamente presentato esposti in Procura. A quanto pare la situazione non è cambiata poi così tanto.

A questo punto la 70enne, insieme al suo legale, sta valutando se ricorrere alle vie legali contro l’Istituto autonomo case popolari, oltre logicamente a chiedere un intervento immediato di derattizzazione.