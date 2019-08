CAMPOBASSO. Una situazione di abbandono e degrado totale che facciamo fatica perfino a commentare. Un cittadino esasperato, dopo averle tentate tutte, ha scritto alla nostra redazione chiedendo aiuto. Nell’appartamento, in pieno centro a Campobasso, sta sostenendo una situazione al limite della vivibilità. Il signor Carlo (nome di fantasia) è in affitto, e nella casa dove vive, è un continuo via vai di topi e ratti. «Ho segnalato la situazione a tutti gli enti preposti – ci dice Carlo – ma tutto è stato inutile. Nell’appartamento in cui vivo, in via Mazzini a Campobasso, continuano a girovagare indisturbati ratti e topi. Ho installato numerose trappole, ho provato con la colla, ma siamo invasi, entrano dappertutto. Mia moglie – ci confida Carlo – è affetta da una grave malattia e già in un paio di occasioni ha rischiato di sentirsi male. Inutile segnalare questa situazione al padrone di casa perché non si è mai interessato. La storia va avanti da mesi e sono stato anche al settore ambiente del comune. Non so più cosa fare, vi chiedo scusa e spero possiate aiutarci». Da parte nostra non possiamo far altro che denunciare la grave situazione di carenza igienico sanitaria presente in un condominio al centro della città. Consapevoli che si tratta di un privato e pertanto l’amministrazione ha poco margine di manovra. Ci auguriamo ugualmente che l’ente possa occuparsi di questa famiglia e “obbligare” il proprietario dell’appartamento ad occuparsi della sua abitazione e ripristinare le più elementari condizioni igienico sanitarie.