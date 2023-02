Rassegna nazionale di barberia, ci sarà anche il Molise grazie a Marco Zingarelli

Ci sarà anche il Molise sul palco della più importante rassegna nazionale di barberia che si terrà a Roma domenica e lunedì prossimo, “Barber Match 2023”, che vedrà la partecipazione di circa duecento barbieri provenienti da tutta Italia. A rappresentare la nostra regione sul palco principale dello show ci sarà un giovane talento di Riccia, Marco Zingarelli, che anno dopo anno è diventato un vero e proprio esperto della “sfumatura perfetta”, tema principale dell’evento. Ha iniziato questo lavoro che era un ragazzino e da subito è diventato una vera e propria passione tanto da trasformarlo in un’arte. Ha mostrato subito un particolare talento naturale ed ha capito che questa propensione andava coltivata ed allenata. Così ha iniziato un percorso di perfezionamento con corsi tanto da farlo diventare oggi un esperto di colori e sfumature. Ad affiancarlo sul palco del Festival Unisex della Coiffure ci sarà anche la moglie Ilenia, da poco nel mestiere ma con una grande voglia di sperimentare nuove tecniche consapevole che in questo mestiere c’è sempre da imparare. Si cimenterà in un’acconciatura da donna di stile su capelli ovviamente con “sfumatura perfetta”. Un grosso in bocca al lupo ai due giovani riccesi certi che sapranno rendere onore alla nostra regione.