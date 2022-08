Rassegna musicale “Voci del Castello”, venerdì 5 dalle 21 Angelo Valori & Medit Voices

Venerdì 5 agosto, nel cortile di Castel Monforte alle ore 21.00, si terrà il secondo appuntamento della rassegna musicale Voci del Castello con Angelo Valori & Medit Voices in un programma dal titolo It’s just souli, una rielaborazione originale per Voci soliste, Ensemble Vocale e Sezione Ritmica di grandi successi internazionali del repertorio Pop rivisitati in una travolgente rielaborazione Soul/Funk.

Il concerto, organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Campobasso, diretta da Antonella De Angelis, con il sostegno del Comune di Campobasso, è a ingresso gratuito.

Il gruppo Angelo Valori & Medit Voices si è già esibito in oltre ottanta concerti, raccogliendo sempre un entusiastico consenso in importanti Teatri e Festival italiani. E’ stato protagonista del Tour “Christmas Songs” con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, nella trasmissione di RAI 1 con “Viva Mogol”, iniziando con lo storico autore una collaborazione continuata negli anni, nel “Festa della Rivoluzione”, in collaborazione con la straordinaria cantante Serena Brancale.

Angelo Valori è un compositore e insegnante riconosciuto a livello internazionale; la sua musica è stata eseguita nelle principali città europee e americane. Ha composto le musiche per lo spettacolo di danza “Cleopatra” rappresentato nell’ambito della stagione 2008 del Teatro dell’Opera di Roma. Le sue composizioni sono registrate su diversi CD, tra i quali Notturno Mediterraneo (Egea Records, con Gil Goldstein e Gabriele Mirabassi), Dove volano gli angeli (Wide Sound, con Bob Mintzer e Fabrizio Bosso), e Il Caffè Dalle Americhe (Wide Sound, con Javier Girotto). Ha diretto musiche di Rota, Piazzolla, Part in un CD dell’Adriatico Ensemble ed eseguito con John Patitucci, in prima mondiale, le sue “Variazioni” per Basso Elettrico ed Orchestra d’archi. Dal 1993 al 2013 direttore artistico dell’ECAMLAB per la quale ha prodotto più di 30 CD nell’ambito dei nuovi linguaggi musicali; è stato Direttore Artistico di Spoltore Ensemble dal 2001 al 2013 e Direttore dei Teatri Massimo e Circus dal 2003 al 2012. E’ stato membro del Learning Outcomes Working group dell’AEC (Associazione Europea dei Conservatori). Attualmente è Direttore artistico dei festival Spoltore Ensemble e Pescara Jazz. E’ diplomato in Composizione e Direzione d’orchestra presso i Conservatori di Pescara e L’Aquila, dopo aver seguito i corsi di Mario Gusella e Donato Renzetti. Ha conseguito un Master in Orchestrazione e Arrangiamento presso Berklee Music di Boston. Valori svolge regolarmente Masterclass, Clinic e Concerti presso prestigiosi Conservatori, College e Università Europee e Americane: Berklee College di Boston (2010. 2012, 2014, 2017, 2018), Columbia College di Chicago, dove è stato invitato anche come “Guest Artist in Residence” (2011, 2013, 2014), Metropolia University Helsinki, HKU Utrecht, Kunst Universitat di Graz, PopAkademie di Mannheim, Royal College di Stoccolma, Leeds College of Music, Conservatorium van Amsterdam.

Il programma della serata:

MARVIN GAYE | WILLAM STEVENSON – Dancing in the street

BEN E. KING | HARRY LEIBER | MIKE STOLLER – Stand by me

ADRIENNE ANDERSON | BARRY MANILOW – Could it be magic

DAVID PAICH | JEFF PORCARO – Africa

JOHNNY MERCER | HENRY MANCINI – Moon River

MARVIN GAYE – Ain’t no mountain high enough

BURT BACHARACH | HAL DAVID – I Say a little prayer

BATTISTI |MOGOL – Nessun dolore

BATTISTI |MOGOL – Una donna per amico

BATTISTI |MOGOL – Fiori rosa, fiori di pesco

BATTISTI |MOGOL – Si viaggiare

BATTISTI |MOGOL – Amore mio di provincia

L. COHEN – Hallelujah

LUDWIG VAN BEETHOVEN | Arr. MERVYN WARREN – Joyful Joyful

PHARREL WILLIAMS – Happy